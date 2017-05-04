Семилетний ребенок выпал из окна в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во вторник, 2 мая, в больницу попал семилетний ребенок, который по недосмотру матери выпала из окна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Во вторник, 2 мая, в больницу г.Красногоровка был доставлен малолетний ребенок 2010 г.р.
Медики диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы тела, закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением и закрытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением.
Как выяснили следователи, травмы ребенок получил в результате падения из окна второго этажа, где мать оставила детей (семилетнюю девочку и ее четырехлетнего брата) без присмотра.
Установлено, что мать-одиночка 1986 г.р. не работает, имеет 4-х малолетних детей, на учете в полиции не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, склонна к употреблению алкогольных напитков, поддерживает связи с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Как сообщал УНН, в Киевской области мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку, чтобы отомстить жене.