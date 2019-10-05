Семиразовий чемпіон Італії завершив кар'єру в 33 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Колишній гравець "Ювентуса" та збірної Італії Клаудіо Маркізіо оголосив про завершення футбольної кар'єри, інформує УНН з посиланням на сторінку в Instagram.
"Я дав обіцянку дитині, яка мріяла стати футболістом. Я б продовжував грати до тих пір, поки, ступивши на поле, не відчув чудо мрії, яка збулася. В останні кілька місяців я відчув контраст між розумом і серцем, і я зрозумів, що я не виконую свою обіцянку. Настають такі часи, коли серце переважає над розумом, тому я прийняв рішення зупинитися. Я дуже вдячний родині, яка мене підтримувала, я ні про що не шкодую. Спасибі, мрія, ти подарувала мені сміливість, стійкість і радість", - сказано у зверненні Маркізіо.
Примітно, що останнім часом гравець виступав за "Зеніт", який покинув, домовившись про розірвання контракту.
Додамо також, в активі 33-річного спортсмена 16 трофеїв серед яких 7 перемог в Серії А, а також 55 матчів у складі збірної Італії з якою він ставав срібним призером Євро-2012.