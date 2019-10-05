Семикратный чемпион Италии завершил карьеру в 33 года

"Я дал обещание ребенку, мечтала стать футболистом. Я бы продолжал играть до тех пор, пока, ступив на поле, не почувствовал чудо мечты, которая сбылась. В последние несколько месяцев я почувствовал контраст между умом и сердцем, и я понял, что я не выполняю свое обещание. Наступают такие времена, когда сердце преобладает над разумом, поэтому я принял решение остановиться. я очень благодарен семье, которая меня поддерживала, я ни о чем не жалею. Спасибо, мечта, ты подарила мне смелость, стойкость и радость", - говорится в обращении Маркизио.

Примечательно, что в последнее время игрок выступал за "Зенит", который покинул, договорившись о расторжении контракта.

Добавим также, в активе 33-летнего спортсмена 16 трофеев среди которых 7 побед в Серии А, а также 55 матчей в составе сборной Италии по которой он становился серебряным призером Евро-2012.