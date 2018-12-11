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Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з окропом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Учора, 10 грудня, до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги доставили семимісячну дівчинку, яка, попередньо, перевернула на себе каструлю з окропом. Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.

Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з окропом

"10 грудня о 18.36 до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги з місця мешкання була доставлена малолітня дівчинка. Стан її здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського відділу поліції. Зі слів 25-річної матері стало відомо, що донька, пересуваючись на дитячих ходунках, залишилася на деякий час без догляду та перевернула на кухні на себе каструлю з окропом", - повідомили у поліції.

При цьому у відомстві уточнили, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють слідчі.

Нагадаємо, у Львові до реанімаційного відділення госпіталізовано 17-річного хлопця з 50-відсотками опіків тіла від ураження електрострумом.

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