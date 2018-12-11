Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з окропом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Учора, 10 грудня, до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги доставили семимісячну дівчинку, яка, попередньо, перевернула на себе каструлю з окропом. Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.
"10 грудня о 18.36 до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги з місця мешкання була доставлена малолітня дівчинка. Стан її здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського відділу поліції. Зі слів 25-річної матері стало відомо, що донька, пересуваючись на дитячих ходунках, залишилася на деякий час без догляду та перевернула на кухні на себе каструлю з окропом", - повідомили у поліції.
При цьому у відомстві уточнили, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють слідчі.
Нагадаємо, у Львові до реанімаційного відділення госпіталізовано 17-річного хлопця з 50-відсотками опіків тіла від ураження електрострумом.