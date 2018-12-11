Семимесячный ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком

"10 декабря, в 18.36 в Купянскую городскую больницу с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги с места проживания была доставлена малолетняя девочка. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести. По адресу выехала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции. По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - сообщили в полиции.

При этом в ведомстве уточнили, что информация внесена в журнал единого учета. Правоохранители решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, во Львове в реанимационное отделение госпитализировали 17-летнего парня с 50-процентами ожогов тела от поражения электротоком.