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Семимесячный ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком

Киев • УНН

 • 19220 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вчера, 10 декабря, в Купянскую городскую больницу с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги доставили семимесячную девочку, которая, предварительно, перевернула на себя кастрюлю с кипятком. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, передает УНН.

Семимесячный ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком

"10 декабря, в 18.36 в Купянскую городскую больницу с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги с места проживания была доставлена малолетняя девочка. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести. По адресу выехала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции. По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - сообщили в полиции.

При этом в ведомстве уточнили, что информация внесена в журнал единого учета. Правоохранители решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, во Львове в реанимационное отделение госпитализировали 17-летнего парня с 50-процентами ожогов тела от поражения электротоком.

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