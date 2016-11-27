Семеро людей загинули в корабельній аварії біля Нової Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Семеро людей загинули і ще одна людина зникла безвісти в результаті корабельної аварії біля берегів Окленда, Нова Зеландія, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Рибальське судно зазнало аварії в одній з бухт поруч з Оклендом. Трьох людей вдалося врятувати. Рятувальники дістали тіла сімох загиблих. Одну людину оголошено зниклою.
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Зазначається, що інцидент міг статися через погані погодні умови. Повідомляється, що перед катастрофою хвилі в даному районі піднімалися на висоту до метра, швидкість вітру досягала 13 м/с.
Наразі пошуки були відкладені через погану погоду.
Двоє постраждалих доставлені в лікарню, один знаходиться в стабільному стані.