Семь человек погибли в кораблекрушении у Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Семь человек погибли и еще один пропал без вести в результате кораблекрушения у берегов Окленда, Новая Зеландия, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Рыболовецкое судно потерпело крушение в одной из бухт рядом с Оклендом. Три человека удалось спасти. Спасатели извлекли тела семерых погибших. Один человек объявлен пропавшим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели за день спасли 301 мигранта в Средиземном море
Отмечается, что инцидент мог произойти из-за плохих погодных условий. Сообщается, что перед катастрофой волны в данном районе поднимались на высоту до метра, скорость ветра достигала 13 м / с.
Сейчас поиски были отложены из-за плохой погоды.
Двое пострадавших доставлены в больницу, один находится в стабильном состоянии.