Семеро біатлоністів представлять Україну на наступному етапі Кубку світу

Багато команд уже розпочали підготовку до майбутнього чемпіонату світу, і тому стартові листи гонок недорахуються багатьох сильних спортсменів.

Збірна України також постане в скороченому складі — четверо спортсменів, які виступали в Кенморі, сьогодні повернуться в Європу для підготовки до чемпіонатів Європи та світу.

До виступу в Солт-Лейк-Сіті готуються:

Жінки — Юлія Джима, Яна Бондарь, Надія Бєлкіна, Марія Кручова.

Чоловіки — Дмитро Підручний, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Додамо, в програмі восьмого етапу Кубка світу спринти, гонки переслідування, а також класична і одиночна змішані естафети.