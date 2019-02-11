Семеро біатлоністів представлять Україну на наступному етапі Кубку світу

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вже 14-го лютого в американському Солт-Лейк-Сіті розпочнеться восьмий етап Кубка світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на “biathlon.com.ua”.

Багато команд уже розпочали підготовку до майбутнього чемпіонату світу, і тому стартові листи гонок недорахуються багатьох сильних спортсменів.

Збірна України також постане в скороченому складі — четверо спортсменів, які виступали в Кенморі, сьогодні повернуться в Європу для підготовки до чемпіонатів Європи та світу.

До виступу в Солт-Лейк-Сіті готуються:

Жінки — Юлія Джима, Яна Бондарь, Надія Бєлкіна, Марія Кручова.

Чоловіки — Дмитро Підручний, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Додамо, в програмі восьмого етапу Кубка світу спринти, гонки переслідування, а також класична і одиночна змішані естафети.

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