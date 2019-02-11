Семь биатлонистов представят Украину на следующем этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Уже 14 февраля в американском Солт-Лейк-Сити начнется восьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на “biathlon.com.ua”.
Многие команды уже начали подготовку к предстоящему чемпионату мира, и поэтому стартовые листы гонок недосчитаются многих сильных спортсменов.
Сборная Украины также появится в сокращенном составе — четверо спортсменов, выступавших в Кэнморе, сегодня вернутся в Европу для подготовки к чемпионатам Европы и мира.
К выступлению в Солт-Лейк-Сити готовятся:
Женщины — Юлия Джима, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Мария Кручова.
Мужчины — Дмитрий Подручный, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.
Добавим, в программе восьмого этапа Кубка мира спринты, гонки преследования, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.