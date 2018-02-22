Семеренко назвала жахливою проведену естафету у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Учасниця збірної України у жіночій біатлонній естафеті Віта Семеренко прокоментувала виступ "жовто-блакитних", які не змогли потрапити до десятки кращих, передає УНН з посиланням на UA:Біатлон.
"Сьогоднішня естафета – жах. Штрафне коло…Не знаю, що завадило добре відпрацювати стійку. Напевне, сильно хотіла наздогнати суперниць, а вийшло як завжди", - розпочала українка.
Також Віта розповіла про стан її сестри Валентини Семеренко, яка не потрапила до складу команди на сьогоднішні перегони.
"Те, що Валі не було... Я старалася концентруватися на своїй роботі, але всередині все рівно було дуже тяжко. Валя учора проридала весь вечір, це не півгодини. Утім, це спорт, не ставити її на естафету вирішив тренерський штаб, точніше головний тренер", - заявив Віта Семеренко.
Варто відзначити, що стрільбу лежачи наша біатлоністка відпрацювала добре, однак на "стійці" не змогла закрити мішень і поїхала на штрафне коло.
Нагадаємо, що перемогу в жіночій естафеті святкувала Білорусь.