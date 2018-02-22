Семеренко назвала ужасной проведенную эстафету в Пхенчхане

"Сегодняшняя эстафета - ужас. Штрафной круг ... Не знаю, что помешало хорошо отработать стойку. Наверное, сильно хотела догнать соперниц, а получилось как всегда", - начала украинка.

Также Вита рассказала о состоянии ее сестры Валентины Семеренко, которая не попала в состав команды на сегодняшнюю гонку.

"То, что Вали не было ... Я старалась концентрироваться на своей работе, но внутри все равно было очень тяжело. Валя вчера прорыдала весь вечер, это не полчаса. Впрочем, это спорт, не ставить ее на эстафету решил тренерский штаб, точнее главный тренер", - заявила Вита Семеренко.

Стоит отметить, что стрельбу лежа наша биатлонистка отработала хорошо, однако на "стойке" не смогла закрыть мишень и поехала на штрафной круг.

Напомним, что победу в женской эстафете праздновала Беларусь.