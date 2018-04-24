Селяни на Закарпатті перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні близько півсотні мешканців кількох сіл Ужгородського району перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”, безперервно курсуючи пішохідним переходом. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
Попередньо відомо, що таким чином місцеві мешканці протестували проти перешкоджання з боку Закарпатської ОДА у створенні ОТГ.
У свою чергу, голова облдержадміністрації Геннадій Москаль назвав акцію шантажем і пригрозив кримінальною відповідальністю за блокування транспортних комунікацій.
“Позиція обласної державної адміністрації щодо створення об’єднаної територіальної громади поблизу Ужгорода залишається незмінною — ми не дамо знищити район, щоб зробити щасливими кілька сіл... Вони хочуть забрати податок на доходи фізичних осіб двох найбільших бюджетоутворюючих підприємств району, обваливши фінансову систему Ужгородщини, хоча до створення цих підприємств не мають жодного відношення. Ми на такий крок не підемо, а оцінку блокувальникам дороги дадуть правоохоронні органи. Минулого тижня голови трьох сільрад були попереджені про кримінальну відповідальність за перекриття дороги (ст. 279 Кримінального кодексу України „Блокування транспортних комунікацій“). Облдержадміністрація діяла, діє і діятиме виключно в правовому полі і не піддасться на жодні ультиматуми чи шантажі”, — заявив Геннадій Москаль.
Водночас, як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, за фактом перекриття руху поліція не відкривала кримінального провадження, адже у діях учасників акції відсутні ознаки кримінального правопорушення.
“Участь в акції брали близько 50 осіб. Вони рухалися по пішохідному переходові, не порушуючи правил дорожнього руху і громадського порядку. Більше того, дана мирна акція тривала менше двох годин. Відтак у діях людей були відсутні ознаки кримінального правопорушення”, — розповіла УНН Щоголева.