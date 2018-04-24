Селяни на Закарпатті перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19967 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48169 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 63991 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65047 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95658 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72307 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82534 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95579 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87940 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187354 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3318 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13555 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3718 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5206 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10128 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 63987 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187351 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341662 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276190 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13634 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12959 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65042 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20664 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25774 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Селяни на Закарпатті перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”

Київ • УНН

 • 10752 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні близько півсотні мешканців кількох сіл Ужгородського району перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”, безперервно курсуючи пішохідним переходом. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. 

Селяни на Закарпатті перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”

Попередньо відомо, що таким чином місцеві мешканці протестували проти перешкоджання з боку Закарпатської ОДА у створенні ОТГ.

У свою чергу, голова облдержадміністрації Геннадій Москаль назвав акцію шантажем і пригрозив кримінальною відповідальністю за блокування транспортних комунікацій.

“Позиція обласної державної адміністрації щодо створення об’єднаної територіальної громади поблизу Ужгорода залишається незмінною — ми не дамо знищити район, щоб зробити щасливими кілька сіл... Вони хочуть забрати податок на доходи фізичних осіб двох найбільших бюджетоутворюючих підприємств району, обваливши фінансову систему Ужгородщини, хоча до створення цих підприємств не мають жодного відношення. Ми на такий крок не підемо, а оцінку блокувальникам дороги дадуть правоохоронні органи. Минулого тижня голови трьох сільрад були попереджені про кримінальну відповідальність за перекриття дороги (ст. 279 Кримінального кодексу України „Блокування транспортних комунікацій“). Облдержадміністрація діяла, діє і діятиме виключно в правовому полі і не піддасться на жодні ультиматуми чи шантажі”, — заявив Геннадій Москаль.

Водночас, як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, за фактом перекриття руху поліція не відкривала кримінального провадження, адже у діях учасників акції відсутні ознаки кримінального правопорушення.

“Участь в акції брали близько 50 осіб. Вони рухалися по пішохідному переходові, не порушуючи правил дорожнього руху і громадського порядку. Більше того, дана мирна акція тривала менше двох годин. Відтак у діях людей були відсутні ознаки кримінального правопорушення”, — розповіла УНН Щоголева.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36