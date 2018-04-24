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Селяне на Закарпатье перекрывали международную трассу "Киев-Чоп"

Киев • УНН

 • 10752 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня около полусотни жителей нескольких сел Ужгородского района перекрывали международную трассу "Киев-Чоп", непрерывно курсируя по пешеходному переходу. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Селяне на Закарпатье перекрывали международную трассу "Киев-Чоп"

Предварительно известно, что таким образом местные жители протестовали против препятствования со стороны Закарпатской ОГА в создании ОТО.

В свою очередь, председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль назвал акцию шантажом и пригрозил уголовной ответственностью за блокирование транспортных коммуникаций.

"Позиция областной государственной администрации по созданию объединенной территориальной общины вблизи Ужгорода остается неизменной - мы не дадим уничтожить район, чтобы сделать счастливыми несколько сел ... Они хотят забрать подоходный налог двух крупнейших бюджетообразующих предприятий района, обрушив финансовую систему Ужгородского района, хотя к созданию этих предприятий не имеют никакого отношения. Мы на такой шаг не пойдем, а оценку блокировщикам дороги дадут правоохранительные органы. На прошлой неделе главы трех сельсоветов были предупреждены об уголовной ответственности за перекрытие дороги (ст. 279 Уголовного кодекса Украины "Блокирование транспортных коммуникаций"). Облгосадминистрация действовала, действует и будет действовать исключительно в правовом поле и не поддастся ни на какие ультиматумы или шантаж", - заявил Геннадий Москаль.

В то же время, как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, по факту перекрытия движения полиция не открывала уголовного производства, ведь в действиях участников акции отсутствуют признаки уголовного преступления.

"Участие в акции принимали около 50 человек. Они двигались по пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения и общественного порядка. Более того, данная мирная акция длилась менее двух часов. Поэтому в действиях людей отсутствовали признаки уголовного преступления", - рассказала УНН Щеголева.

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