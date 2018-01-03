Селяни на Закарпатті перекрили обласну дорогу з вимогою її відремонтувати
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, 3 січня, близько 50 мешканців с. Сасово Виноградівського району перекрили дорогу обласного значення Виноградів-Теково-Неветленфолу з вимогою ремонту вказаного автошляху. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“До поліції надійшло повідомлення про те, що близько 40-50 чоловік перекривають дорогу в районі села Сасово на Виноградівщині. Туди одразу виїхали два екіпажі поліції, які й зараз стежать за дотриманням громадського порядку на місці проведення акції. Так як є три інші дороги для об′їзду перекритого автошляху, то затори там відсутні”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
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Про ситуацію у с. Сасово відомо у Закарпатській облдержадміністрації, де наголошують, що селяни знають про плани відремонтувати проблемну дорогу у 2018 році.
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“З учасниками перекриття дороги зустрічався голова Виноградівської РДА. Наразі досягнуто домовленості про те, що вже цього тижня ями на дорозі засиплють гравієм, аби машинам було легше долати розбите дорожнє покриття. Перекривати ж дорогу і вимагати її ремонту у зимовий період з боку місцевих мешканців є вкрай не конструктивними діями. Тим більше, що люди знали, що ремонт цієї дороги запланований на 2018 рік”, — прокоментував ситуацію директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.