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Селяне на Закарпатье перекрыли областную дорогу с требованием ее отремонтировать

Киев • УНН

 • 10905 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, 3 января, около 50 жителей с. Сасово Виноградовского района перекрыли дорогу областного значения Виноградов-Теково-Неветленфолу с требованием ремонта указанного автодороги. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Селяне на Закарпатье перекрыли областную дорогу с требованием ее отремонтировать

"В полицию поступило сообщение о том, что около 40-50 человек перекрывают дорогу в районе села Сасово Виноградовского района. Туда сразу выехали два экипажа полиции, и сейчас следят за соблюдением общественного порядка на месте проведения акции. Так как есть три другие дороги для объезда перекрытой автодороги, то пробки там отсутствуют", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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О ситуации в с. Сасово известно в Закарпатской облгосадминистрации, где отмечают, что крестьяне знают о планах отремонтировать проблемную дорогу в 2018 году.

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"С участниками перекрытия дороги встречался председатель Виноградовской РГА. Сейчас достигнута договоренность о том, что уже на этой неделе ямы на дороге засыплют гравием, чтобы машинам было легче преодолевать разбитое дорожное покрытие. Перекрывать же дорогу и требовать ее ремонта в зимний период со стороны местных жителей является крайне не конструктивными действиями. Тем более, что люди знали, что ремонт этой дороги запланирован на 2018 год", - прокомментировал ситуацию директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

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