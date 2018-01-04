Селяни на Закарпатті другу добу блокують обласну дорогу з вимогою її відремонтувати
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Жителі села Сасово Виноградівського району другу добу блокують дорогу обласного значення Виноградів-Теково-Неветленфолу, яку вимагають відремонтувати через жахливий стан дорожнього полотна. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“Люди не розходилися на ніч і лишаються там і зараз. За дотриманням громадського порядку на місці проведення акції постійно стежать поліцейські. Порушень наразі зафіксовано не було. Заторів на вказаному відрізку шляху також немає. Хоча люди й не пропускають транспортні засоби, однак там є кілька об’їзних шляхів, якими користуються водії”, — зазначила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
Учора з учасниками акції з блокування дороги були досягнуті певні домовленості. Так, представники місцевої влади пообіцяли найближчими днями засипати ями на дорогах гравієм. Як сьогодні повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, машини із гравієм вже спрямували на проблемну ділянку дороги.
Нагадаємо, 3 січня близько 50 жителів с.Сасово Виноградівського району перекрили дорогу обласного значення Виноградів-Теково-Неветленфолу з вимогою її ремонту.