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Жители села на Закарпатье вторые сутки блокируют дорогу с требованием ее отремонтировать

Киев • УНН

 • 11286 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Жители села Сасово Виноградовского района вторые сутки блокируют дорогу областного значения Виноградов-Теково-Неветленфолу, которую требуют отремонтировать из-за ужасного состояния дорожного полотна. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Жители села на Закарпатье вторые сутки блокируют дорогу с требованием ее отремонтировать

"Люди не расходились на ночь и остаются там и сейчас. За соблюдением общественного порядка на месте проведения акции постоянно следят полицейские. Нарушений пока зафиксировано не было. Пробок на указанном отрезке пути тоже нет. Хоть люди не пропускают транспортные средства, там есть несколько объездных путей, которыми пользуются водители", - отметила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Вчера с участниками акции по блокированию дороги были достигнуты определенные договоренности. Так, представители местной власти пообещали в ближайшие дни засыпать ямы на дорогах гравием. Как сегодня сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, машины с гравием уже направили на проблемный участок дороги.

Напомним, 3 января около 50 жителей с.Сасово Виноградовского района перекрыли дорогу областного значения Виноградов-Теково-Неветленфолу с требованием ее ремонта.

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