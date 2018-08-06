Селезньов забив гол та став володарем Суперкубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український нападник Євген Селезньов вийшов у стартовому складі ФК “Акхісар” на матч за Суперкубок Туреччини-2018 проти “Галатасараю”, передає УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Уже на 5-й хвилині форвард нашої національної збірної забив м’яч, який довгий час залишався єдиним у поєдинку. На 42-й хвилині Євген влучив у штангу, а на 79-й стамбульці зрівняли рахунок (Дердійок) та перевели гру в додатковий час. Утім, він також не виявив переможця, і командам довелося визначати володаря трофею в серії післяматчевих пенальті.
Селезньов, який бив останнім у першій п’ятірці, свій пенальті реалізував, а Гоміс із “Галатасараю” — ні.
Отже, “Акхісар” сенсаційно переміг у серії з рахунком 5:4 й додав до тріумфу в Кубку Туреччини перемогу в Суперкубку країни.