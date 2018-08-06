Селезнев забил гол и стал обладателем Суперкубка Турции

Уже на 5-й минуте форвард нашей национальной сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным в поединке. На 42-й минуте Евгений попал в штангу, а на 79-й стамбульцы сравняли счет (Дердийок) и перевели игру в дополнительное время. Впрочем, он также не выявил победителя, и командам пришлось определять обладателя трофея в серии послематчевых пенальти.

Селезнев бил последним в первой пятерке, свой пенальти реализовал, а Гомис с “Галатасарая” — нет.

Итак, “Акхисар” сенсационно победил в серии со счетом 5: 4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.