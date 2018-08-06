Селезнев забил гол и стал обладателем Суперкубка Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский нападающий Евгений Селезнев вышел в стартовом составе ФК “Акхисар” на матч за Суперкубок Турции-2018 против “Галатасарая”, передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Уже на 5-й минуте форвард нашей национальной сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным в поединке. На 42-й минуте Евгений попал в штангу, а на 79-й стамбульцы сравняли счет (Дердийок) и перевели игру в дополнительное время. Впрочем, он также не выявил победителя, и командам пришлось определять обладателя трофея в серии послематчевых пенальти.
Селезнев бил последним в первой пятерке, свой пенальти реализовал, а Гомис с “Галатасарая” — нет.
Итак, “Акхисар” сенсационно победил в серии со счетом 5: 4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.