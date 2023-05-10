Сектор Газа за останні кілька годин випустив по Ізраїлю 200 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Єврейські ЗМІ повідомляють, що за останні години терористи з Гази випустили по Ізраїлю 200 ракет, інформує УНН.
Деталі
Більшість із них була перехоплена системою захисту «Залізний купол»:
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- 134 ракети досягли Ізраїлю, впавши у відкритій місцевості
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- 54 ракети збиті системою ППО «Залізний купол»
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- 5 поранених у шоковому стані
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- 3 прямих влучень у будинки в Ашкелоні та Сдероті.
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Сирени повітряної тривоги лунали у центрі Ізраїлю, аж до Тель-Авіва на півночі. Повідомлень про постраждалих не надходило, хоча офіційні особи заявили, що горить принаймні один будинок у місті Сдерот. За словами військових, понад мільйон ізраїльтян перебували у сховищах.
Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по цілях у Газі у відповідь, десятки ракет випущені Ізраїлем.
Палестинці повідомили про жертви внаслідок останніх ударів. Раніше кероване ХАМАСом міністерство охорони здоров'я повідомило про 19 загиблих і 37 поранених.
Що передувало
Військова ескалація послідувала за операцією у вівторок, в ході якої 40 ізраїльських літаків одночасно завдали удару по трьох багатоквартирних будинках в анклаві, вбивши трьох високопоставлених лідерів палестинського Ісламського джихаду і щонайменше 12 людей.
Ізраїль заявив, що три лідери несуть відповідальність за кілька терористичних атак усередині Ізраїлю, і що один із них несе головну відповідальність за обстріл Ізраїлю більш ніж 100 ракетами минулого тижня.
Палестинські угруповання в Газі, зокрема ХАМАС, домінуюче та правляче угруповання, пообіцяли, що Ізраїль заплатить свою ціну. Офіційні особи Ізраїлю попередили громадян про репресії, які можуть поширитися за межі сектора Гази на Тель-Авів або навіть уздовж північного кордону з Ліваном. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звернувся до нації у вівторок увечері, заявивши, що військові готові боротися більш ніж на одному фронті.
אשקלון pic.twitter.com/bvzZflLwzM— Real News IL (@RealNewsIL) May 10, 2023