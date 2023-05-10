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Сектор Газа за последние несколько часов выпустил по Израилю 200 ракет

Сектор Газа за последние несколько часов выпустил по Израилю 200 ракет

Киев • УНН

 • 1026497 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Еврейские СМИ сообщают, что за последние часы террористы из Газы выпустили по Израилю 200 ракет, информирует УНН.

Детали

Большинство из них было перехвачено системой защиты «Железный купол»:

  • 134 ракеты достигли Израиля, упав в открытой местности
  • 54 ракеты сбиты системой ПВО «Железный купол»
  • 5 раненых в шоковом состоянии
  • 3 прямых попадания в дома в Ашкелоне и Сдероте.

Сирены воздушной тревоги раздавались в центре Израиля, вплоть до Тель-Авива на севере. Сообщений о пострадавших не поступало, хотя официальные лица заявили, что горит по крайней мере один дом в городе Сдерот. По словам военных, более миллиона израильтян находились в убежищах.

Армия обороны Израиля продолжает наносить ответные удары по целям в Газе, десятки ракет выпущены Израилем.
Палестинцы сообщили о жертвах в результате последних ударов. Ранее управляемое ХАМАСом министерство здравоохранения сообщило о 19 погибших и 37 раненых.

Что предшествовало

Военная эскалация последовала за операцией во вторник, в ходе которой 40 израильских самолетов одновременно нанесли удар по трем многоквартирным домам в анклаве, убив трех высокопоставленных лидеров палестинского Исламского джихада и по меньшей мере 12 человек.

Израиль заявил, что три лидера несут ответственность за несколько террористических атак внутри Израиля, и что один из них несет главную ответственность за обстрел Израиля более чем 100 ракетами на прошлой неделе.

Палестинские группировки в Газе, в частности ХАМАС, доминирующая и правящая группировка, пообещали, что Израиль заплатит свою цену. Официальные лица Израиля предупредили граждан о репрессиях, которые могут распространиться за пределы сектора Газа на Тель-Авив или даже вдоль северной границы с Ливаном. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху обратился к нации во вторник вечером, заявив, что военные готовы сражаться более чем на одном фронте.

אשקלון pic.twitter.com/bvzZflLwzM

— Real News IL (@RealNewsIL) 10 мая 2023

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