Сексизм переміг расизм: ФІФА закликав менше транслювати вболівальниць на ЧС у Росії

Випадки, коли фани переслідували працівниць ЗМІ, коли ті висвітлювали події, стали одним з близько 30 випадків "сексизму на вулицях", виявлених FIFA, зазначили в організації "Футбол проти расизму в Європі" (FARE).



Аналізуючи проблеми Кубку світу на брифінгу в середу, керівник управління соціальної відповідальності FIFA Федеріко Аддіечі також визнав, що в майбутніх передачах буде показано менше зображень привабливих жінок на стадіонах. Аддіечі зазначив, що FIFA планує поговорити з національними мовниками та власною знімальною командою щодо цієї проблеми.



Як відзначає видання, початково передбачалося, що расизм стане головною проблемою Кубка світу.



Як повідомляв УНН, захисник збірної Англії Денні Роуз попросив свою сім’ю не супроводжувати його до Росії на ЧС-2018 через побоювання расизму.



