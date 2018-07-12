Сексизм победил расизм: ФИФА призвал меньше транслировать болельщиц на ЧМ в России

Случаи, когда фаны преследовали работниц СМИ, когда те освещали события, стали одними из около 30 случаев "сексизма на улицах", выявленных FIFA, отметили в организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE).



Анализируя проблемы на Кубке мира на брифинге в среду, руководитель управления социальной ответственности FIFA Федерико Аддиечи также признал, что в будущих передачах будет показано меньше изображений привлекательных женщин на стадионах. Аддиечи отметил, что FIFA планирует поговорить с национальными вещателями и собственной съемочной командой относительно этой проблемы.



Как отмечает издание, изначально предполагалось, что расизм станет главной проблемой Кубка мира.



Как сообщал УНН, защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью не сопровождать его в Россию на ЧМ-2018 из-за опасений столкнуться с расизмом.



