Секс-скандал із Слуцьким: Захарова розповіла, як відстояла свою честь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла, як відстояла свою честь перед депутатом Держдуми Леонідом Слуцьким, звинуваченим в сексуальних домаганнях, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".
Вона розповіла, як після форуму в Санкт-Петербурзі Слуцький почав публічно говорити речі, які були їй неприємні. За словами Захарової, її вразило, що присутні не зробили Слуцькому зауваження.
“Далі я познайомилася з ним особисто і тоді повторила, що мені не дуже приємно, що він мені сказав. Після цього протягом декількох років ми з ним чудово спілкуємося, і ніколи не було ніяких проблем ... Я це питання вирішила тут і зараз, і я тоді йому дала зрозуміти, що мені це неприємно”, — сказала Захарова.
Вона зазначила, що в подібних ситуаціях потрібно продовжувати відстоювати свої права.
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“Я вважаю, що завжди потрібно вміти домовлятися. Є, звичайно, випадки, коли тебе не чують. І, до речі кажучи, я категорично не згодна з тими, хто каже: нехай, це їм здалося, та якась там дівчинка, та вона не так одяглася, та це все її вигадки. Нічого подібного”, - додала Захарова.
Нагадаємо, журналістка російського “Бі-бі-сі” Фаріда Рустамова розповіла про домагання з боку голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького. Вона стала третьою з журналісток, які заявили про неналежну поведінку з боку політика за останні декілька тижнів.
У свою чергу спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, коментуючи звинувачення на адресу депутата Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях, порадив журналісткам міняти роботу, якщо вони відчувають небезпеку в парламенті.