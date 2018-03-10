Секс-скандал со Слуцким: Захарова рассказала, как отстояла свою честь

Она рассказала, как после форума в Санкт-Петербурге Слуцкий начал публично говорить вещи, которые были ей неприятны. По словам Захаровой, ее поразило, что присутствующие не сделали Слуцкому замечания.

"Далее я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого в течение нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем ... Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно", - сказала Захарова.

Она отметила, что в подобных ситуациях нужно продолжать отстаивать свои права.

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"Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, кто говорит: пусть, это им показалось, и какая-нибудь девочка, но она не так оделась, и это все ее выдумки. Ничего подобного", - добавила Захарова.

Напомним, журналистка российского "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель.

В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте.