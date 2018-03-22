Секс-скандал із Слуцьким: більше 25 провідних російських ЗМІ відмовились працювати у Держдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На даний момент 26 провідних російських ЗМІ відмовились працювати з депутатом Леонідом Слуцьким і Держдумою, передає УНН з посиланням на телеканал “Дождь”.
До списку, зокрема, увійшли як російські видання, такі як “Коммерсант”, “Meduza”, “Ведомости”, так і міжнародні ЗМІ, зокрема “The Village” та “The Bill”.
Нагадаємо, про домагання з боку Слуцького повідомили продюсер телеканалу “Дождь” Дарина Жук, заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і журналістка Бі-бі-сі Фаріда Рустамова.
У відповідь в Держдумі порадили журналісткам “одягатися пристойніше”, не приходити в парламент, якщо їм страшно, і навіть поміняти роботу.