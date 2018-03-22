Секс-скандал со Слуцким: более 25 ведущих российских СМИ отказались работать в Госдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На данный момент 26 ведущих российских СМИ отказались работать с депутатом Леонидом Слуцким и Госдумой, передает УНН со ссылкой на телеканал "Дождь".
В список, в частности, вошли как российские издания, такие как "Коммерсант", "Meduza", "Ведомости", так и международные СМИ, в частности "The Village" и "The Bill".
Напомним, о домогательствах со стороны Слуцкого сообщили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.
В ответ в Госдуме посоветовали журналисткам "одеваться поприличнее", не приходить в парламент, если им страшно, и даже поменять работу.