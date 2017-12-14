Секс-працівники подякували Павлу Розенку за співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Секс-працівники подякували віце-прем’єр-міністру України Павлу Розенку за позитивні зміни у питанні декриміналізації проституції. Про це активісти заявили на марші проти насильства та жорстокості до робітників секс-індустрії, передає кореспондент УНН.
"З травня місяця в уряді, в органі, який очолює профільний прем’єр міністр Павло Розенко, сидить офіційний представник секс-працівників України...
Певна легалізація статусу і визнання це проблемою, те, що ці люди можуть знаходитись поряд з чиновниками, домагатися, щоб вирішення проблем своєї спільноти відбулося," - наголосили активісти.
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