Секс-работники поблагодарили Павлу Розенко за сотрудничество

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18971 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101267 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103196 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103437 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117906 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103694 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106096 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112816 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117261 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123086 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Секс-работники поблагодарили Павлу Розенко за сотрудничество

Секс-работники поблагодарили Павлу Розенко за сотрудничество

Киев  •  УНН

 • 15562 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Секс-работники поблагодарили вице-премьер-министра Украины Павла Розенко за позитивные изменения в вопросе декриминализации проституции. Об этом активисты заявили на марше против насилия и жестокости к рабочим секс-индустрии, передает корреспондент УНН.

"С мая месяца в правительстве, в органе, который возглавляет профильный вице-премьер-министр Павел Розенко, сидит официальный представитель секс-работников Украины...

Конечно легализация статуса и признание это проблемой, то, что эти люди могут находиться рядом с чиновниками, добиваться, того чтобы решения проблем своего сообщества произошло", - подчеркнули активисты.

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Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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