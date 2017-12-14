Секс-работники поблагодарили Павлу Розенко за сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Секс-работники поблагодарили вице-премьер-министра Украины Павла Розенко за позитивные изменения в вопросе декриминализации проституции. Об этом активисты заявили на марше против насилия и жестокости к рабочим секс-индустрии, передает корреспондент УНН.
"С мая месяца в правительстве, в органе, который возглавляет профильный вице-премьер-министр Павел Розенко, сидит официальный представитель секс-работников Украины...
Конечно легализация статуса и признание это проблемой, то, что эти люди могут находиться рядом с чиновниками, добиваться, того чтобы решения проблем своего сообщества произошло", - подчеркнули активисты.
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