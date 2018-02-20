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Секретна служба США спростувала бійку з китайцями через "ядерну валізку"

Секретна служба США спростувала бійку з китайцями через "ядерну валізку"

Київ • УНН

 • 14183 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Секретна служба США, відповідальна за охорону американських посадовців та іноземних делегацій, спростувала повідомлення американських ЗМІ про нібито бійку за "ядерну валізку" президента США під час візиту Дональда Трампа до КНР минулої осені. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці служби у Twitter, передає УНН.

"Звіримо факти: повідомлення про те, що агенти секретної служби повалили китайського посадовця на землю під час офіційної подорожі президента США до Китаю у листопаді 2017-го року не відповідають дійсності", - повідомляється на офіційній сторінці секретної служби.

Зазначимо, що секретна служба США не спростовувала інформацію про те, що китайський офіцер безпеки схопив главу адміністрації Трампа Джона Келлі, який прибіг до Будинку народних зібрань в Пекіні, коли туди не пропустили американську делегацію.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що минулого листопада під час візиту президента США до Китаю відбулась сутичка за участю голови апарату Білого дому генерала Келлі, охоронця секретної служби США та співробітника китайських спецслужб.

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