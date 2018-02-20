Секретная служба США опровергла драку с китайцами за "ядерный чемоданчик"

"Сверим факты: сообщение о том, что агенты секретной службы повалили китайского чиновника на землю во время официальной поездки президента США в Китай в ноябре 2017-го года не соответствуют действительности", - сообщается на официальной странице секретной службы.

Отметим, что секретная служба США не опровергала информацию о том, что китайский офицер безопасности схватил главу администрации Трампа Джона Келли, который прибежал к Дому народных собраний в Пекине, когда туда не пропустили американскую делегацию.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ноябре прошлого года во время визита президента США в Китай произошла стычка с участием главы аппарата Белого дома генерала Келли, охранника секретной службы США и сотрудника китайских спецслужб.