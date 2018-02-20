Секретная служба США опровергла драку с китайцами за "ядерный чемоданчик"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68251 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84039 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86731 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108963 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100883 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104773 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111731 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122877 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134395 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Секретная служба США опровергла драку с китайцами за "ядерный чемоданчик"

Секретная служба США опровергла драку с китайцами за "ядерный чемоданчик"

Киев  •  УНН

 • 14183 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Секретная служба США, отвечающая за охрану американских должностных лиц и иностранных делегаций, опровергла сообщения американских СМИ о якобы драке за "ядерный чемоданчик" президента США во время визита Дональда Трампа в КНР прошлой осенью. Об этом говорится в сообщении на официальной странице службы в Twitter, передает УНН.

"Сверим факты: сообщение о том, что агенты секретной службы повалили китайского чиновника на землю во время официальной поездки президента США в Китай в ноябре 2017-го года не соответствуют действительности", - сообщается на официальной странице секретной службы.

Отметим, что секретная служба США не опровергала информацию о том, что китайский офицер безопасности схватил главу администрации Трампа Джона Келли, который прибежал к Дому народных собраний в Пекине, когда туда не пропустили американскую делегацию.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ноябре прошлого года во время визита президента США в Китай произошла стычка с участием главы аппарата Белого дома генерала Келли, охранника секретной службы США и сотрудника китайских спецслужб.

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