Секретная служба США опровергла драку с китайцами за "ядерный чемоданчик"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Секретная служба США, отвечающая за охрану американских должностных лиц и иностранных делегаций, опровергла сообщения американских СМИ о якобы драке за "ядерный чемоданчик" президента США во время визита Дональда Трампа в КНР прошлой осенью. Об этом говорится в сообщении на официальной странице службы в Twitter, передает УНН.
"Сверим факты: сообщение о том, что агенты секретной службы повалили китайского чиновника на землю во время официальной поездки президента США в Китай в ноябре 2017-го года не соответствуют действительности", - сообщается на официальной странице секретной службы.
Отметим, что секретная служба США не опровергала информацию о том, что китайский офицер безопасности схватил главу администрации Трампа Джона Келли, который прибежал к Дому народных собраний в Пекине, когда туда не пропустили американскую делегацию.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ноябре прошлого года во время визита президента США в Китай произошла стычка с участием главы аппарата Белого дома генерала Келли, охранника секретной службы США и сотрудника китайских спецслужб.