Секретар РНБО: робота не зупиниться до з'ясування обставин авіакатастрофи і покарання винних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данілов пообіцяв, що робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Ірані покарання винних. Про це він написав у себе в Facebook, передає УНН.
“Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати”, — написав Данілов.
Він зауважив, що сьогодні громадяни мають можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі.
“Глибокі співчуття рідним та вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії і покарання винних”, — зазначив секретар РНБО.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.