Секретарь СНБО: работа не остановится до выяснения обстоятельств авиакатастрофы и наказания виновных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов пообещал, что работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иране наказания виновных. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.
"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю", - написал Данилов.
Он отметил, что сегодня граждане имеют возможность достойно попрощаться с ними на родной земле.
"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - отметил секретарь СНБО.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.