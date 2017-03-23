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Секретар комітету ВР з нацбезпеки: завданням контррозвідки було недопущення диверсії на складах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Завдання контррозвідки не допускати диверсії. Якщо вибух на складах з боєприпасами стався внаслідок диверсії, то повинні бути зроблені висновки щодо роботи контррозвідки. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

“Сумна дуже новина для України. Масштаб втрат ще треба оцінити. Складно зрозуміти поки все не погасять, які понесені втрати. Але якщо держава веде активну фазу протидію російські агресії, то це означає, що нам потрібні боєприпаси. Є наслідки для обороноздатності держави”, — сказав І.Винник.

За словами нардепа, якщо справді сталася диверсія, то відповідальність мають нести особи відповідальні за контррозвідку.

“Якщо когось карати, якісь висновки робити, то вони можуть бути по відношенню до тих, хто реалізує політику контррозвідки в державі, протидіє диверсійним операціям”, — вважає нардеп. Він додав, що за останні період була значно розширена законодавча база для ефективної роботи контррозвідки, зокрема щодо ведення негласних слідчих дій. І захищати від подібних інцидентів повинна контррозвідка.

“Це завдання контррозвідки, якщо вони з нею не впоралися — треба робити висновки. На комітет ми звісно будемо розглядати це питання, вивчати хто в цьому винен і що робити в подальшому щоб цього не допускати”, — сказав нардеп.
І.Вінник не зміг сказати чи можливе проведення позачергового засідання комітету, однак зауважив, що для повноти висновків парламентарям слід отримати інформацію щодо масштабів втрат.

Парламентар вважає, що диверсія була влаштована за участі російської сторони.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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