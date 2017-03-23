Секретарь комитета ВР по нацбезопасности: задачей контрразведки было недопущение диверсии на складах

"Печальная очень новость для Украины. Масштаб потерь еще надо оценить. Сложно понять пока все не погасят, понесенные потери. Но если государство ведет активную фазу противодействие российские агрессии, то это означает, что нам нужны боеприпасы. Есть последствия для обороноспособности государства ", - сказал И.Винник.

По словам нардепа, если действительно произошла диверсия, то ответственность должны нести лица ответственные за контрразведку.

"Если кого-то наказывать, какие-то выводы делать, то они могут быть по отношению к тем, кто реализует политику контрразведки в государстве, противодействует диверсионным операциям", - считает нардеп. Он добавил, что за последнее время была значительно расширена законодательная база для эффективной работы контрразведки, в частности по ведению негласных следственных действий. И защищать от подобных инцидентов должна контрразведка.

"Эта задача контрразведки, если они с ней не справились - надо делать выводы. На комитете мы конечно будем рассматривать этот вопрос, изучать кто в этом виноват и что делать в дальнейшем, чтобы этого не допускать ", - сказал нардеп.

И.Винник не смог сказать возможно ли проведение внеочередного заседания комитета, однако отметил, что для полноты выводов парламентариям следует получить информацию о масштабах потерь.

Парламентарий считает, что диверсия была устроена с участием российской стороны.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области .

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.