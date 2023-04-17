Sega придбає виробника Angry Birds Rovio за 770 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Японська ігрова група Sega запропонувала купити творця популярної франшизи Angry Birds фінську Rovio за 770 мільйонів доларів, повідомили компанії в понеділок, передає УНН.
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Угода покладе край незалежності фінського виробника мобільних ігор Rovio, який понад десять років тому запустив свою гру.
Заявка Sega, відома своїм персонажем Sonic the Hedgehog, також є останнім гучним придбанням в ігровому секторі.
Заснована в 2003 році трьома студентами університету, Rovio знадобилося шість років, щоб досягти великих успіхів у бізнесі мобільних ігор, чому сприяло широке поширення смартфонів.
Rovio вже запустила 50 інших ігор і була на межі банкрутства, коли випустила Angry Birds у 2009 році. До 2011 року невелика компанія з трьох осіб перетворилася на багатомільйонного ігрового гіганта. Rovio провела первинне публічне розміщення акцій на Гельсінській фондовій біржі в 2017 році, оцінивши компанію майже в 900 мільйонів євро. У 2016 році фільм "Angry Birds", знятий Sony Entertainment, мав величезний успіх і зібрав 350 мільйонів доларів по всьому світу.
Скориставшись популярністю, Rovio перетворила гру на один із найвідоміших брендів у світі. Компанія керує тематичними парками Angry Birds у кількох країнах та курирує видання дитячих книг про знаменитих птахів десяткою мов.
Фінська компанія, в якій працює понад 500 осіб, повідомила про виручку у розмірі 317,7 млн. євро за 2022 рік при скоригованому чистому прибутку в розмірі 31,4 млн. євро.
Великий гравець на ринку відеоігор у 1980-х і 1990-х роках, японська компанія занепала після того, як не змогла конкурувати з японськими конкурентами Nintendo і консолями Sony.