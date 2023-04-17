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Sega приобретет производителя Angry Birds Rovio за 770 млн долларов

Sega приобретет производителя Angry Birds Rovio за 770 млн долларов

Киев • УНН

 • 654794 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Японская игровая группа Sega предложила купить создателя популярной франшизы Angry Birds финскую Rovio за 770 миллионов долларов, сообщили компании в понедельник, передает УНН.

Детали

Сделка положит конец независимости финского производителя мобильных игр Rovio, который более десяти лет назад запустил свою игру. Заявка Sega, известная своим персонажем Sonic the Hedgehog, также является последним громким приобретением в игровом секторе.

Основанная в 2003 году тремя студентами университета, Rovio потребовалось шесть лет, чтобы достичь больших успехов в бизнесе мобильных игр, чему способствовало широкое распространение смартфонов.

Rovio уже запустила 50 других игр и была на грани банкротства, когда выпустила Angry Birds в 2009 году. К 2011 году небольшая компания из трех человек превратилась в многомиллионного игрового гиганта. Rovio провела первичное публичное размещение акций на Хельсинской фондовой бирже в 2017 году, оценив компанию почти в 900 миллионов евро. В 2016 году фильм "Angry Birds", снятый Sony Entertainment, имел огромный успех и собрал 350 миллионов долларов по всему миру.

Воспользовавшись популярностью, Rovio превратила игру в один из самых известных брендов в мире. Компания управляет тематическими парками Angry Birds в нескольких странах и курирует издание детских книг о знаменитых птицах на десятке языков.

Финская компания, в которой работает более 500 человек, сообщила о выручке в размере 317,7 млн. евро за 2022 год при скорректированной чистой прибыли в размере 31,4 млн. евро.

Крупный игрок на рынке видеоигр в 1980-х и 1990-х годах, японская компания пришла в упадок после того, как не смогла конкурировать с японскими конкурентами Nintendo и консолями Sony.

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