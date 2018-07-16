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Sea Breeze-2018: керівники підбили підсумки першого тижня навчань

Sea Breeze-2018: керівники підбили підсумки першого тижня навчань

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 16 липня. УНН. Сьогодні керівники українсько-американського навчання Sea Breeze-2018 провели для ЗМІ брифінг щодо перших результатів відпрацювання спільних військових дій протягом першого тижня навчань. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Загалом американські колеги високо оцінили професіоналізм українських військовослужбовців та зазначили, що із кожним роком проведення навчань Sea Breeze наші ВМС демонструють здатність правильно та ефективно діяти у різних ситуаціях в кризовому регіоні задля забезпечення миру, що цілком відповідає стандартам НАТО.

Наразі на військовому полігоні Широкий Лан вже відпрацьовано сухопутний та авіаційний компонент навчань. Крім того пройшли спільні маневри українських морських піхотинців та військовослужбовців Республіки Молдова. Під час виконання тренувань морпіхи провели десантування у визначених координатах на морському узбережжі посадковим способом з гвинтокрилів. Морська піхота виконала нічне десантування тощо.

Зазначимо, що вперше за весь час навчань багатонаціональний морський штаб українсько-американського навчання Sea Breeze-2018 здійснює управління силами морського, повітряного та наземного компонентів в морі з борту корабля ВМС США USS Mount Whitney.

Також сьогодні Президент Петро Порошенко прибув з робочою поїздкою до Одеси, де планує провести зустрічі з військовими моряками та ознайомиться з ходом українсько-американських навчань Sea Breeze-2018, що відбуваються згідно з програмою НАТО "Партнерство заради миру".

Глава держави відвідає корабель ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" та флагманський корабель Шостого флоту ВМФ США USS Mount Whitney.

Нагадаємо, міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018 пройдуть з 9 по 21 липня

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