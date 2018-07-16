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Sea Breeze-2018: руководители подвели итоги первой недели учений

Sea Breeze-2018: руководители подвели итоги первой недели учений

Киев  •  УНН

 • 59501 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 16 июля. УНН. Сегодня руководители украинского-американских учений Sea Breeze-2018 провели для СМИ брифинг по первым результатам отработки совместных военных действий в течение первой недели учений. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В целом американские коллеги высоко оценили профессионализм украинских военнослужащих и отметили, что с каждым годом проведения учений Sea Breeze наши ВМС демонстрируют способность правильно и эффективно действовать в различных ситуациях в кризисном регионе для обеспечения мира, что вполне соответствует стандартам НАТО.

Сейчас на военном полигоне Широкий Лан уже отработан сухопутный и авиационный компонент учений. Кроме того прошли совместные маневры украинских морских пехотинцев и военнослужащих Республики Молдова. Во время выполнения тренировок морпехи провели десантирование в определенных координатах на морском побережье посадочным способом с вертолетов. Морская пехота выполнила ночное десантирование и тому подобное.

Отметим, что впервые за все время учений многонациональный морской штаб украинской-американских учений Sea Breeze-2018 осуществляет управление силами морского, воздушного и наземного компонентов в море с борта корабля ВМС США USS Mount Whitney.

Также сегодня Президент Петр Порошенко прибыл с рабочей поездкой в ​​Одессу, где планирует провести встречи с военными моряками и ознакомится с ходом украинского-американских учений Sea Breeze-2018, происходящие по программе НАТО "Партнерство ради мира".

Глава государства посетит корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" и флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 пройдут с 9 по 21 июля.

Украинские Национальные Новости

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