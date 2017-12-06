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Щорічно європейці витрачають на алкоголь 130 млрд євро

Щорічно європейці витрачають на алкоголь 130 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У 2016 році жителі Європейського Союзу витратили майже 130 млрд євро на алкогольні напої. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.

Так, в середньому жителі європейських країн витрачають близько 1,6% коштів від загальних споживчих витрат.

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За підсумками 2016 року серед країн-членів ЄС найбільша частка витрат на алкоголь зафіксована у трьох країнах Балтії: Естонія (5,6%), Латвія (4,8%) та Литва (4,2%).

Слідом йдуть Чехія та Польща (3,6%), Угорщина та Фінляндія (2,9%).

Водночас, найнижча частка витрат на алкогольні напої була зафіксована в Іспанії (0,8%) та Італії (0,9%). За ними йдуть Австрія (1,3%), Португалія (1,4%) та Німеччина (1,5%).

Зазначається, що дані не враховують алкоголь, придбаний європейцями у ресторанах та готелях.

Як повідомляв УНН, якісний алкоголь в ЄС сьогодні є доступнішим, аніж в Україні.

"Якщо порівняти доходи в ЄС і в Україні - це різниця очевидна, і вона не в нашу користь. Однак, якщо порівняти співвідношення вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо "багатше" наших західних сусідів. ... Для українців алкоголь коштує в рази дорожче, ніж для європейців. Це наслідок непродуманої податкової політики, який в подальшому провокує покупця на економію, а значить - на купівлю сурогатного алкоголю," - пояснила генеральний директор компанії "Eastern Beverage Trading" Ольга Івушкіна. 

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