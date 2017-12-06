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Ежегодно европейцы тратят на алкоголь 130 млрд евро

Ежегодно европейцы тратят на алкоголь 130 млрд евро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В 2016 году жители Европейского Союза потратили почти 130 млрд евро на алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.

Так, в среднем жители европейских стран тратят около 1,6% средств от общих потребительских расходов.

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По итогам 2016 года среди стран-членов ЕС наибольшая доля расходов на алкоголь зафиксирована в трех странах Балтии: Эстония (5,6%), Латвия (4,8%) и Литва (4,2%).

Следом идут Чехия и Польша (3,6%), Венгрия и Финляндия (2,9%).

В то же время, самая низкая доля расходов на алкогольные напитки была зафиксирована в Испании (0,8%) и Италии (0,9%). За ними следуют Австрия (1,3%), Португалия (1,4%) и Германия (1,5%).

Отмечается, что данные не учитывают алкоголь, приобретенный европейцами в ресторанах и гостиницах.

Как сообщал УНН, качественный алкоголь в ЕС сегодня более доступен, чем в Украине.

"Если сравнить доходы в ЕС и в Украине - это разница очевидна, и она не в нашу пользу. Однако, если сравнить соотношение стоимости алкоголя в странах ЕС к доходам, то получится, что мы живем "богаче" наших западных соседей. ... для украинцев алкоголь стоит в разы дороже, чем для европейцев. Это следствие непродуманной налоговой политики, которая в дальнейшем провоцирует покупателя на экономию, а значит - на покупку суррогатного алкоголя", - пояснила генеральный директор компании "Eastern Beverage Trading" Ольга Ивушкина.

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