Щорічний фестиваль Елвісів відвідають тисячі фанатів співака
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Шанувальники Елвіса Преслі вирушили із центрального вокзалу Сіднея спеціальним поїздом “Елвіс експрес” на фестиваль на честь “короля рок-н-ролу”, який відбудеться в австралійському місті Паркес, передає УНН з посиланням на The Huffington Post.
Зазначається, що поїздка займе сім годин, шанувальники прибудуть до австралійського міста Паркес, де щороку проходить фестиваль Елвісів.
Прогнозується, що цього року фестиваль відвідає більш ніж 25 тис. осіб. За оцінкою організаторів, це найбільша кількість гостей фестивалю за усі роки.
Фестиваль є найбільшою туристичною подією у невеликому австралійському містечку Паркес. Повідомляється, що наразі номери у деяких готелях міста заброньовані на наступні п’ять років.
Зазначимо, ідея фестивалю Елвіса Преслі виникла в 1993 році на вечірці з нагоди дня його народження, яку організували шанувальники. Цьогоріч у Паркесі пройде 25-ий такий фестиваль.