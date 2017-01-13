Ежегодный фестиваль Элвисов посетят тысячи фанатов певца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Поклонники Элвиса Пресли отправились из центрального вокзала Сиднея специальным поездом "Элвис экспресс" на фестиваль в честь "короля рок-н-ролла", который состоится в австралийском городе Паркес, передает УНН со ссылкой на The Huffington Post.
Отмечается, что поездка займет 7 часов, поклонники прибудут в город Паркес, где ежегодно проходит фестиваль Элвисов.
Прогнозируется, что в этом году фестиваль посетят более 25 тыс. человек. По оценке организаторов, это самое большое количество гостей фестиваля за все годы.
Фестиваль является крупнейшим туристическим событием в небольшом австралийском городке Паркес. Сообщается, что в настоящее время номера в некоторых гостиницах города забронированы на следующие пять лет.
Отметим, идея фестиваля Элвиса Пресли возникла в 1993 году на вечеринке по случаю дня его рождения, которую организовали поклонники. В этом году в Паркес пройдет 25-й такой фестиваль.