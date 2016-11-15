Щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Щорічні потреби українських АЕС у концентраті урану становлять близько 2 400 тонн, українське підприємство забезпечує лише 40% цієї потреби, решта забезпечується іноземними виробниками. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.
"В Україні потужності уранового виробництва сконцентровані на державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (далі — ДП “Схід ГЗК”). На цей час урановий концентрат, що добувається в Україні, повністю використовується для виробництва ядерного палива для українських АЕС. Щорічні потреби українських АЕС у концентраті урану складають близько 2 400 тонн, тоді як його виробництво ДП “Схід ГЗК” забезпечує лише 40% цієї потреби, решта забезпечується іноземними виробниками“, — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що необхідність розвитку вітчизняного уранового виробництва обумовлена наявністю в Україні значних покладів уранових руд та кон’юнктурою світового ринку концентрату природного урану. За попередніми оцінками, запасів природного урану в Україні вистачить більш як на 70 років
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Енергоатомі” розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива.
За словами міністра І.Насалика, Україна самостіной забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.
Загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Розвідка одного уранового родовища вартує близько 100-200 млн грн.
Тому, на переконання експертів і нардепів, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.