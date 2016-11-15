Ежегодные потребности в урановом концентрате украинских АЭС составляют 2 400 тонн - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляет около 2400 тонн, украинское предприятие обеспечивает лишь 40% этой потребности, остальное обеспечивается иностранными производителями. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
"В Украине мощности уранового производства сконцентрированы на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Восток ГОК"). В настоящее время урановый концентрат, добываемый в Украине, полностью используется для производства ядерного топлива для украинских АЭС. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют около 2 400 тонн, тогда как его производство ГП "Восток ГОК" обеспечивает лишь 40% этой потребности, остальное обеспечивается иностранными производителями", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что необходимость развития отечественного уранового производства обусловлена наличием в Украине значительных залежей урановых руд и конъюнктурой мирового рынка концентрата природного урана. По предварительным оценкам, запасов природного урана в Украине хватит более чем на 70 лет.
Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.
По словам министра И.Насалика, Украина должна самостоятельно обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.
Всего в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.
Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.