Щонайменше троє осіб травмувались під час акцій у центрі Києва - медики

Як стало відомо кореспонденту УНН, молода дівчина отримала серйозну травму під час падіння з висоти. За яких обставин була отримана ця травма наразі невідомо, дівчину - госпіталізували.

Крім того, медики надали допомогу людині у якої був підвищений тиск.

"Один із активістів отримав шиною по обличчю", - повідомили медики.

Самі ж активісти запевняють, що травми, які отримали люди були наслідками нещасних випадків.

Нагадаємо, активісти розтрощили офіс на Великій Васильківській та приміщення одного із банків.