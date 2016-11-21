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Щонайменше троє осіб травмувались під час акцій у центрі Києва - медики

Київ • УНН

 • 9979 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час акцій протесту у центрі Києва травмувались щонайменше троє осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили медики, які чергували на місці подій.

Щонайменше троє осіб травмувались під час акцій у центрі Києва - медики

Як стало відомо кореспонденту УНН, молода дівчина отримала серйозну травму під час падіння з висоти. За яких обставин була отримана ця травма наразі невідомо, дівчину - госпіталізували.

Крім того, медики надали допомогу людині у якої був підвищений тиск.

"Один із активістів отримав шиною по обличчю", - повідомили медики.

Самі ж активісти запевняють, що травми, які отримали люди були наслідками нещасних випадків.

Нагадаємо, активісти розтрощили офіс на Великій Васильківській та приміщення одного із банків.

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