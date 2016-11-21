Щонайменше троє осіб травмувались під час акцій у центрі Києва - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час акцій протесту у центрі Києва травмувались щонайменше троє осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили медики, які чергували на місці подій.
Як стало відомо кореспонденту УНН, молода дівчина отримала серйозну травму під час падіння з висоти. За яких обставин була отримана ця травма наразі невідомо, дівчину - госпіталізували.
Крім того, медики надали допомогу людині у якої був підвищений тиск.
"Один із активістів отримав шиною по обличчю", - повідомили медики.
Самі ж активісти запевняють, що травми, які отримали люди були наслідками нещасних випадків.
Нагадаємо, активісти розтрощили офіс на Великій Васильківській та приміщення одного із банків.