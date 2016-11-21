По меньшей мере три человека травмировались во время акций в центре Киева - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время акций протеста в центре Киева травмировались минимум три человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили медики, дежурившие на месте событий.
Как стало известно корреспонденту УНН, молодая девушка получила серьезную травму при падении с высоты. При каких обстоятельствах была получена эта травма пока неизвестно, девушку - госпитализировали.
Кроме того, медики оказали помощь человеку у которого было повышенное давление.
"Один из активистов получил шиной по лицу", - сообщили медики.
Сами же активисты уверяют, что травмы, которые получили люди были последствиями несчастных случаев.
Напомним, активисты разбили офис на Большой Васильковской и помещение одного из банков.