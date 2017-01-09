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Щонайменше три роки потрібно для запровадження медичного страхування в Україні – П.Розенко

Щонайменше три роки потрібно для запровадження медичного страхування в Україні – П.Розенко

Київ • УНН

 • 10493 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Для запровадження в Україні системи загальнообов’язкового медичного страхування та наведення порядку в системі охорони здоров’я потрібно щонайменше три роки. Про це у інтерв’ю “Радіо свобода” сказав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.

“Для того, щоб запровадити, скажемо так, будь-який вид страхової медицини, то ми повинні в першу чергу навести порядок із механізмом проходження грошей, які віддаються, тобто, або через загальний державний страховий фонд, або через недержавні страхові фонди в залежності від моделі, доходять до кожного пацієнта, доходять до кожної людини, до кожної лікарні, до кожної поліклінік.

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Процес переходу на страхову медицину, наведення порядку в системі охорони здоров’я, визначення механізмів фінансування її і до кінцевого моменту займе щонайменше три роки. Це не є простий процес. Тому в нас є якраз три роки для того, щоб запровадити механізм страхової медицини”, — сказав П.Розенко.

Також він зазначив, що для запровадження страхової медицини в Україні необхідно ввести зміни до законодавства.

“Безумовно, без Верховної Ради ми не обійдемося. Сьогодні у Верховній Раді розглядаються різні моделі медичного страхування. Але наше завдання на сьогоднішній день — це систематизувати процес і зробити первинне реформування системи охорони здоров’я, з чим уряд вже на сьогоднішній день виходить до громадян України. І 2017 рік стане першим роком реального реформування системи охорони здоров’я”, — зазначив П.Розенко.

Також він зазначив, що уряд вже зробив певні зрушення у медичній сфері.

“Ми прийняли два дуже важливі рішення. Це система реімбурсації, яка буде працювати з 1 квітня 2017 року. І друга система — це референтного ціноутворення, яка починає з 1 січня працювати”, — додав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, за словами О.Мусія, МОЗ не внесло жодного законопроекту щодо введення медичного страхування в Україні.

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