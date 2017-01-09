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Не менее трех лет нужно для внедрения медицинского страхования в Украине - П.Розенко

Не менее трех лет нужно для внедрения медицинского страхования в Украине - П.Розенко

Киев • УНН

 • 10493 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Для введения в Украине системы общеобязательного медицинского страхования и наведения порядка в системе здравоохранения нужно минимум три года. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.

"Для того, чтобы ввести, скажем так, любой вид страховой медицины, то мы должны в первую очередь навести порядок с механизмом прохождения денег, которые отдаются, то есть, или через общий государственный страховой фонд, или через негосударственные страховые фонды в зависимости от модели, доходят до каждого пациента, доходят до каждого человека, до каждой больницы, до каждой поликлиники.

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Процесс перехода на страховую медицину, наведение порядка в системе здравоохранения, определение механизмов финансирования ее и до конечного момента займет минимум три года. Это не простой процесс. Поэтому у нас есть как раз три года для того, чтобы ввести механизм страховой медицины", - сказал А.Розенко.

Также он отметил, что для введения страховой медицины в Украине необходимо ввести изменения в законодательство.

"Безусловно, без Верховной Рады мы не обойдемся. Сегодня в Верховной Раде рассматриваются различные модели медицинского страхования. Но наша задача на сегодняшний день - это систематизировать процесс и сделать первичное реформирования системы здравоохранения, с чем правительство уже на сегодняшний день выходит к гражданам Украины. И 2017 год станет первым годом реального реформирования системы здравоохранения", - отметил П.Розенко.

Также он отметил, что правительство уже сделало определенные сдвиги в медицинской сфере.

"Мы приняли два очень важных решения. Это система реимбурсации, которая будет работать с 1 апреля 2017 года. И вторая система - это референтное ценообразование, которая начинает с 1 января работать", - добавил П.Розенко.

Как сообщал УНН, по словам О.Мусия, Минздрав не внес ни одного законопроекта относительно введения медицинского страхования в Украине.

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