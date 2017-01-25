Щонайменше семеро осіб загинули в нападі на готель у Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше семеро осіб загинули в нападі на готель у сомалійській столиці Могадішо. Про це зпосиланням на поліцію повідомляє AFP, передає УНН.
"Щонайменше сім загинули під час атаки на готель у Могадішо", - цитує поліцію видання.
За даними Reuters, ворота готелю у Могадішо на замінованому автомобілі протаранили бійці з групи Аль-Шабааб.
Вони увірвалися всередину готелю, де часто зупиняються політики. Згодом у будівлі розпочалася стрілянина.